البرهان: حريصون على التحوُّل الديمقراطي والحفاظ عليه حتى تسليم السُّلطة لحكومة مدنية منتخبة





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الالتزام الكامل برعاية وحماية الانتقال في السودان حتى الوصول للانتخابات.

وأضاف في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، “سنعمل على منع أية محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية من أية جهة، مؤكداً حرصه وإيمانه بالتحوُّل الديمقراطي والحفاظ عليه حتى تسليم السُّلطة لحكومة مدنية منتخبة”.

وأكد البرهان، تمسُّكهم ببنود الوثيقة الدستورية، التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين، مشيرًا إلى التزام الدولة بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، واستكمال هياكل السُّلطة الانتقالية.

وأشار إلى عزم مجلس السيادة على إصلاح القطاع الأمني وهيكلة الأجهزة الأمنية، والعمل على ضمان قوات مسلحة مهنية، موضحًا أن الخطوة شديدة التعقيد، لتعدد أطرافها الداخلية.

السوداني