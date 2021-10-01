التربية تضيف موقعاً إلكترونياً لتحميل المناهج الدراسية الجديدة





أدرجت وزارة التربية والتعليم الاتحادية، رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني الرسمي، يتيح لأولياء الأمور تنزيل المناهج الجديدة عبر برنامج (PDF)، ويحتوي الموقع على مناهج مرحلة الأساس والمرحلة المتوسطة والثانوية.

وأرجع مصدر مطلع وفق صحيفة (الصيحة)، الخطوة لتأخير وصول الكتب المدرسية التي تتم طباعتها بدولة الهند والتي تحتاج لعدة أشهر للوصول، بينما تباينت آراء أولياء الأمور حول خطوة الحصول على محتوى المنهج إلكترونياً، فمنهم من رأى أنها صعبة وغير متاحة، واستحسنها البعض الآخر واعتبر أنها تسهِّل عليهم الحصول على المنهج.

( كوش نيوز)