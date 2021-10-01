الأمين العام لمجلس السيادة يشيد بمجهودات الإدارة العامة للمرور





أشاد الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن/ محمد الغالي يوسف بالمجهودات التي ظلت تضطلع بها الإدارة العامة للمرور في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الإنتقالية.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لمباني الإدارة العامة للمرور بضاحية سوبا أمس الخميس بحسب (سونا)، واستمع الى تنوير شامل عن التحديات التي تواجه العمل. وفي تصريح صحفي وعد بتذليل كافة العقبات التي تحول دون القيام بالعمل بالصورة المثلى مشيدا بمنسوبي المرور وانتشارهم الواسع للحد من الحوادث المرورية ولأجل سلامة شركاء الطريق.

ورحب اللواء شرطة حقوقي د.مدثر عبدالرحمن نصرالدين مدير الإدارة العامة للمرور بالفريق الغالي مؤكدا حرص إدارته علي تحسين بيئة العمل والإرتقاء بسير عمليات الضبط المروري ومشروعات التتبع الآلي للبصات السفرية لخفض معدلات الحوادث المرورية وقدم شرحا مفصلا عن كافة التطبيقات الحديثة التي تعمل بها الإدارة وتنفيذ تطبيق رجل المرور للضبط المروري مع أهمية إدخال جميع المعاملات المرورية لتصبح الكترونيا.

(كوش نيوز)