الزكاة بشيكان تنفذ مخيماً رعوياً يستهدف 7 آلاف رأس من الماشية





نفذ ديوان الزكاة بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان مخيم رعوي بمنطقة الميتان بإدارية كازقيل بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان استهدف 7 الف رأس من الماشية المختلفة وذلك بدعم من أمانة الزكاة بالولاية.

وأوضح الاستاذ فيصل حسين إبراهيم مدير ديوان الزكاة بمحلية شيكان في تصريح بحسب (سونا)، أن المخيم شمل عيادات علاجية بيطرية وارشاد حيواني ومحاضرات توعوية وصحية وقائية وتوزيع أدوية مجانية وذلك بمشاركة عدد من البيطريين بجانب يوم علاجي للمواطنين بالمنطقة.

وقال مدير ديوان الزكاة بمحلية شيكان إن ذلك يأتي في إطار دعم المجتمع الرعوي ومشاريع إستقرارالرحل. واضاف ان تنفيذ المخيم كان ضمن البرامج المصاحبة لنفرة الغرة الخاصة بتمليك عدد من وسائل الانتاج للشرائح الفقيرة بالولاية وقد قام الديوان بالمحلية بتمليك عدد من الوسائل الانتاجية المختلفة للفقراء والمساكين الذين تم اختيارهم بكل شفافية من مناطق المحلية المختلفة مشيرا إلى أن الديوان قام خلال الفترة الماضية بتمليك مشروعات انتاجية مختلفة ساهمت كثيرا في اخراج أعداد من الفقراء والمساكين الى دائرة الانتاج والاعتماد على الذات. واكد ان الديوان اولى اهتماماً كبيراً للفقراء ويعمل جاهداً في خدمة الشرائح الضعيفة في كافة أنحاء المحلية المختلفة.

(كوش نيوز)