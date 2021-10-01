قرار مفاجئ.. التربية تلغي المدارس التجريبية





اصدرت وزيرة التربية والتعليم السودانية تماضر الطريفي عوض الكريم، قراراً وزارياـ رقم (8) بإلغاء جميع المدارس التجريبية التابعة لكليات التربية بالجامعات الحكومية.

ونص القرار أيضاً على ايلولة المدارس لوزارة التربية والتعليم بالولاية التي تتبع لها تلك المدارس. واستند القرار، على الوثيقة الدستورية للعام 2019م تعديل 2020م وبناءاً على احكام الفصل السادس عشر من القرار رقم (104) للعام 2021م الصادر من مجلس الوزراء الانتقالي، ووفقاً لأحكام المادة (17) من قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه للعام 2001م.

واتخذ القرار على خلفية الصراع الدائر بالمدارس التجريبية التابعة لجامعة الخرطوم والذي وصل إلى تعليق الدراسة بتلك المدارس، فيما تخوف أولياء الأمور من عواقب أيلولة تلك المدارس لوزارة التربية والتعليم نسبة لتدهور البنى التحتية بالمدارس الحكومية.

(كوش نيوز)