مزارعون يتأهبون لحصاد “65” مليون فدان في القطاعين المطري والمروي





يتأهب ملايين المزارعين في البيئات الزراعية بالبلاد المختلفة؛ لآخر المراحل الفلاحية في الموسم الزراعي؛ وهي مرحلة الحصاد. وكشفت إحصائية رسمية صادرة من وزارة الزراعة عن استزراع (68) مليون فدان منها؛ (62.5) مليون فدان بالقطاع المطري، و(5.5) مليون فدان في القطاع المروي.

وقال وكيل وزارة الزراعة عبد الرحمن هتر بحسب صحيفة اليوم التالي: “إن مؤشرات الإنتاج للموسم الزراعي للقطاع المطري ستكون غير مسبوقة”، فيما أشار محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق؛ إلى أن إنتاجية هذا العام ستفوق إنتاجية العام السابق والأعوام الأخيرة. وعزا مرزوق؛ الإنتاجية المتوقعة لمعدلات الأمطار المناسبة، فضلاً عن سلامة الإنتاج والمساحات الزراعية من حدوث أي آفات.

وكشفت وزارة الزراعة في خطتها التأشيرية للموسم الحالي؛ عن تدخلات وتنسيق الوزارة مع وزارات الطاقة، المالية، البنك الزراعي والشركة السودانية العربية للبذور، عملت من خلالها على توفير المدخلات المطلوبة للموسم الإنتاجي من وقود، وتمويل، وسماد ومبيدات، وتسهيل انسيابها في ميقات محددة حسب متطلبات نمو المحاصيل الزراعية المختلفة، فيما كشفت الخطة أيضاً عن توزيع تقاوي محسنة؛ دعماً لصغار المزارعين بكل الولايات وإدارية أبيي، بالإضافة إلى دلتا طوكر عبر أسعار رمزية تغطي تكاليف الترحيل للمحليات.

وشرعت وزارة الزراعة في تكوين لجنة لتحديد السعر التركيزي لمحصولي “الذرة، الدخن”؛ لدعم المنتجين بالتزامن مع قرب عمليات حصادهما، وتستهدف الوزارة الولايات ذات الثقل الإنتاجي على أن يتم توفير عمليات الدعم للسعر، وزارة المالية والبنك الزراعي وأي مؤسسة أخرى؛ لتحقيق سعر التركيز المُجزي للمنتجين.

الخرطوم (كوش نيوز)