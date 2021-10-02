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العميد أبو هاجة:الجميع متمسكون بضرورة تكملة هياكل السلطة السياسية والتنفيذية والدستورية
قال مستشار البرهان، العميد أبو هاجة: لقد أزفت الآزفة ولن يضيع وقتٌ أكثر من الذي مضى، فالجميع متمسكون بضرورة تكملة هياكل السلطة السياسية والتنفيذية والدستورية وفق خارطة طريق تنقذ اقتصادنا وتنهض به – وذلك بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم ( كوش نيوز)
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تحالف الحركات الدارفورية مع الكيزان والعسكر في المجلس السيادي ضد ثورة الشعب تحالف الحركات الدارفورية مع الكيزان والعسكر في المجلس السيادي ضد ثورة الشعب السوداني التي أطاحت بنظام البشير .