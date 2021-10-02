العميد أبو هاجة:الجميع متمسكون بضرورة تكملة هياكل السلطة السياسية والتنفيذية والدستورية





قال مستشار البرهان، العميد أبو هاجة: لقد أزفت الآزفة ولن يضيع وقتٌ أكثر من الذي مضى، فالجميع متمسكون بضرورة تكملة هياكل السلطة السياسية والتنفيذية والدستورية وفق خارطة طريق تنقذ اقتصادنا وتنهض به – وذلك بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم ( كوش نيوز)