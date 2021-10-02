مناوي: الشعب السوداني يدفع ثمن أخطاء (4) أحزاب احتكرت السلطة





أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير الذي جرى الإعلان عنه السبت جاء لبث الروح في جسد الثورة. وقال مناوي خلال مخاطبته إعلان الميثاق بقاعة الصداقة إن الشعب السوداني يدفع ثمن أخطاء 4 تنظيمات سياسية عبارة عن أصحاب احتكرو السلطة على حد تعبيره. وأكد مناوي عدم عودة المؤتمر الوطني وفق صحيفة الصيحة أن “لا لعودة المؤتمر الوطني ولن نقبل احتكار السلطة والباب مفتوح لجميع التنظيمات والوطن ليس حكراً للموقعين على ميثاق قوى الحرية والتغيير”. وأضاف “الشعب يتذوق اليوم مرارة احتكار السلطة لمدة عامين بعد أن تذوقها لأكثر من ثلاثين عاما”. وقال مناوي إن قضايا الوطن كبيرة وليست محصورة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأكد أن قضايا الوطن لن تحل والوطن لن يتطور بـ 4 طويلة على حد تعبيره. وطالب مناوي بضرورة فتح المجلس التشريعي لكل الشعب السوداني وتكوين المحكمة الدستورية اليوم ومراجعة التعيينات التي تمت بعد اسقاط النظام. وشدد على ضرورة أن تحكم الدولة بالقانون وليس بقانون لجان التفكيك. وقال ” بعد التوقيع على ميثاق التوافق الوطني لوحدة الحرية والتغيير يجب أن تتوحد قوى إعلان الحرية والتغيير.

الخرطوم ( كوش نيوز)