جبريل: نرفض إمتلاك البعض لصكوك الثورة ومنحها لمن يشاؤون





شدد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم على ضرورة إقامة الإنتخابات في موعدها بنهاية فترة الإنتقالية أعلن جبريل خلال مخاطبته الإعلان عن ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير بقاعة الصداقة السبت رفضه فصل الموظفين عن الخدمة بسبب انتماءتهم السياسية، كما أكد رفضه مصادرة أموال الناس بالباطل قبل إكمال كل فرص التقاضي. وشدد على عدم إعطاء لجنة إزالة التمكين صلاحيات الشرطة أو القضاء وأن لاتمارس السياسة وأكد جبريل رفضه إمتلاك البعض لصكوك الثورة ومنحها لمن يشاؤون ومنعها عن من يشاؤون. وأكد جبريل وفق الصيحةحرصهم على إكمال كل مؤسسات الفترة الإنتقالية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي ومفوضية الإنتخابات.

الخرطوم ( كوش نيوز)