إبراهيم الشيخ للبرهان : أين قسم الولاء الذي أقسمته لحماية الوثيقة الدستورية





قال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ فى حديث موجه للبرهان أنت تعلم أين التقينا اول مرة، مؤكد ليس مطار دبي ولا القاهرة او اسرائيل، يومها كنت تعلم موقعك القادم منه وتعلم موقعي الذي جعلك تحرص على لقائي، هذه بعض كلمات عسى ولعل تعيد وعيك بالأشياء واضاف الشيخ وفق صحيفة السوداني أين قسم الولاء الذي أقسمته لحماية الوثيقة الدستورية المحدد الأساس لدور الحكومة المدنية والسيادي والمؤكدة للمحافظة على وحدة السودان: بيدك ١٠ مليارات دولار عبارة عن رأسمال مؤسسات منظومة الصناعات الدفاعية تصنع السلاح والعربة والطائرة والسيخ والمواسير, ولك مكاتب في كل مدن الدنيا تدير المسالخ وتصنع اللحوم وتُصدِّر ما تُصدِّر من غير حسيب ولا رقيب, وتقبض عائد وحصائل صادراتك وتتمنّع من دفع دولار واحد لدعم الحكومة والموازنة من حر مال الشعب, ثم لا تستنكف عن الشكوى وضيق ذات اليد وتبكي حال القوات المسلحة كما بكراوي قائد الانقلاب ثم مَن صنع المسارات ومنحها للشرق والشمال والوسط، مَن جاء بالتوم هجو وشاويش والجاكومي وخلع عليهم امتيازات المسارات؟ وقال الشيخ : للبرهان تِرِك يسد الطرقات ويمنع القمح والدواء والوقود عن الناس ويسدر في غيِّه وأنت تقول إنها الحرية وان ما يفعله تِرِك عمل سياسي والتفاوض معه يستمر لثلاثة أسابيع الآن والرجل يتمنّع ويطلب المستحيل وأنت ونائبك تحشدان الحشود لليوم المشهود.

الخرطوم : كوش نيوز)