



أدرجت وزارة التربية والتعليم الاتحادية، رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني الرسمي، يتيح لأولياء الأمور تنزيل المناهج الجديدة عبر برنامج (بي دي إف).

ويحتوي الموقع على مناهج مرحلة الأساس والمرحلة المتوسطة والثانوية.

وأرجع مصدر مطّلع لـ”باج نيوز”، الخطوة لتأخير وصول الكتب المدرسية التي تتم طباعتها بدولة الهند التي تحتاج لعدة أشهر للوصول.

وتباينت آراء أولياء الأمور حول خطوة الحصول على محتوى المنهج إلكترونياً، ورأى بعضهم أنّها صعبة وغير متاحة، وفي المقابل استحسن البعض الآخر الطريقة، معتبراً أنها تتيح عليهم الحصول على المنهج .

صحيفة السوداني