شاهد بالفيديو: طالبة جامعية تشعل غضب الأسافير بفاصل رقص “هستيري” ..تعرف على السبب





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله طالبة بإحدى الجامعات السودانية تقدم فاصل رقص غريب حسبما ذكر بعض المعلقين.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد قدمت الطالبة فاصل الرقص فرحاً وطرباً بتخرجها من الجامعة التي كانت تدرس بها وذلك بعد أن كانت مغلقة بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد .

وكانت الطالبة قد إحتفلت بتلك الكيفية تعبيراً عن فرحتها بعبور المرحلة وإجتيازها بسلام.

و أبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي غضبهم من الطالبة حيث ذكروا أنها كان لابد لها أن تحتفل بطريقة أخرى غير التي فعلتها أمام الجمهور والتي لاتليق بها كطالبة.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)