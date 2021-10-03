في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق .. البرهان : ملتزمون بتنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام
أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان التزامهم
بتنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام.
جاء ذلك خلال اليوم “الأحد” بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية جوبا للسلام ، حيث قدم البرهان التهنئة للشعب السوداني بمناسبة مرور عام على الذكرى و التي وصفها بالهامة ، مشيراً إلى أنها شكلت منعطفاً دقيقاً و حساساً في طريق السودان نحو السلام المستدام و الديمقراطية.
و قال إنهم عازمون على تحقيق تطلعات الشباب فى العيش الكريم و صيانة وحدة الشعب السوداني ، و أضاف ” وذلك بالحفاظ على ما تواثقنا عليه في الوثيقة الدستورية من شراكة ترعى وتحمي الانتقال حتى الوصول لغاياته المنشودة بتنظيم انتخابات حرة نزيهة” .
و دعا البرهان عبد العزيز الحلو و عبد الواحد محمد نور إلى الانضمام لعملية السلام الشامل ، كما دعا الموقعين على الاتفاق لبذل المزيد من الجهد ، و العمل لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق.
و شكر البرهان في ختام البيان رئيس جنوب السودان ؛ سلفا كير ميارديت لدوره في تحقيق الاتفاق، كما شكر المنظمات الاقليمية و الدولية و الدول الشقيقة و الصديقة .
باج نيوز