القرار الغريب.. هذا المدرب أول “ضحايا” الدوري الإنجليزي





بعد 6 أسابيع فقط من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت البطولة “بشكل غير متوقع” أول حالة استقالة لمدرب في الدوري. وقال واتفورد، الأحد، إن مدربه الإسباني تشيسكو مونيوز استقال من منصبه، بينما يحتل الفريق المركز 14 بين فرق البطولة العشرين، بعد أول 7 جولات من الموسم. وأضاف النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز في بيان بحسب “سكاي نيوز عربية”: “يري مجلس الإدارة أن أداء الفريق في الآونة الأخيرة يشير بوضوح إلى اتجاه سلبي، في الوقت الذي ينبغي فيه تحسن وضع الفريق بصورة ملحوظة”. وجاء في بيان أيضا: “لن تصدر عن النادي أي تصريحات جديدة حتى يتم الإعلان قريبا عن تعيين مدرب جديد”. وبهذا أصبح مونيوز أول مدرب في الدوري الانجليزي الممتاز يفقد وظيفته هذا الموسم. واعتبر عدد من الخبراء القرار “بالغريب”، خاصة وأن واتفورد يحتل المركز 14 في الدوري، في أول موسم للمدرب الإسباني بالبريميرليغ. كما أن تشيسكو مونيوز كان السبب الرئيسي بقيادة الفريق للدرجة الممتازة، لتتم إقالته بعد 6 أسابيع فقط، وهو متفوق على 6 فرق في ترتيب الدوري. وتولى مونيوز تدريب واتفورد خلفا لسلفه فلاديمير إيفيتش في ديسمبر الماضي قبل صعود الفريق للدوري الممتاز. وفي أخر مباراة لمونيوز (41 عاما) مع الفريق خسر واتفورد 1-صفرأمام ليدز يونايتد السبت. وجمع واتفورد 7 نقاط من 7 مباريات حتى الآن، بعد تلقيه أربع هزائم، وتحقيقه انتصارين، وتعادل واحد، وهو يبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

الخرطوم (كوش نيوز)