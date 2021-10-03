الهلال يفاجئ المريخ ويكسب نجم “الوادي”





نجح نادي الهلال في قطع الطريق على غريمه التقليدي المريخ، وحول وجهة المهاجم الشاب لنادي حي الوادي نيالا “مبارك عبد الله” الذي كان قريباً من الانضمام للمريخ. وبحسب صحيفة الصيحة ، نجح مسؤولو الهلال في التوصل خلال ساعات اليوم إلى إتفاق مع راعي حي الوادي نيالا “أسامة عطا المنان” لتوافق إدارة الأخير على إطلاق سراح اللاعب للهلال والذي نجح في الوصول إلى المهاجم الشاب وتقديم عرض مالي وافق عليه “مبارك” لتكتمل الصفقة رسمياً اليوم بتوقيع اللاعب للهلال لمدة ثلاث سنوات.

الخرطوم (كوش نيوز)