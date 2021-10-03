حمدوك يعفي مدير الموانئ البحرية بتوصية من وزير النقل





أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الأحد، قراراً بإعفاء السيد تاج السر مدني عبد الرحمن من وظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية، وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) ورقم (534) لسنة 2021م، وعملاً بأحكام المادة (15) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، وبناءً على توصية وزير النقل. ووجه القرار وزارات النقل والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم ( كوش نيوز)