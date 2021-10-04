بعد أن فقأ عينها.. زوجة ترفض الصلح مع زوجها بـ400 ألف ريال وتطلب القصاص





بعد أن فقأ عينها.. زوةج ترفض الصلح مع زوجها بـ400 ألف ريال وتطلب القصاص رفضت زوجة تعويضاً مادياً يبلغ 400 ألف ريال مقابل الصلح مع زوجها، وأصرت على القصاص “العين بالعين”، بعد أن فقأ الأخير عينها جراء شجار نشب بينهما.

وقال المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي وفقاً لـ”الوطن”، إن الزوج اقترح على زوجته أن يخرجا من المنزل بعد أن اشتد النقاش بينهما خوفاً على نفسية الأولاد، لكن الأمر تطور بينهما داخل السيارة ليلطم وجه زوجته ويفقأ عينها بسبب فص خاتم كان في إصبعه.

وأضاف الشبرمي أن المحكمة حكمت لصالح الزوجة بالقصاص بعد أن رفضت الصلح، مبيناً أن العلاقة الزوجية لا تمنع من تطبيق الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصاً أو أرش جناية “غرامة مالية”.

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