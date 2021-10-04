متحدث “الحج والعمرة”: نستقبل 70 ألف معتمر يوميًا.. ولم نسجل أي حالة إصابة بكورونا





استعرض المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، اليوم الأحد، خطط وآليات الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي الشريف.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أنه عند إطلاق نموذج العمرة الآمنة، كان يتم استقبال 6 آلاف معتمر باليوم الواحد، ثم ارتفع العدد تدريجيًا حتى بلغ 70 ألف معتمر في اليوم الواحد خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك خططًا مُعدة لزيادة الطاقة الاستيعابية بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أنه لم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المعتمرين، مشددًا على أن الوزارة ترغب في الحفاظ على هذا المكتسب الإيجابي، مع العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المعتمرين.

وأبان سعيد أنه تم رصد 21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال الشهر الماضي، مما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على زيادة الطلب للحصول على تأشيرات للقادمين من خارج المملكة، مؤكدًا أنه منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة تم السماح لـ 10 ملايين معتمر من المواطنين والمقيمين والقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك العمرة.

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