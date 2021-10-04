فرض رسوم على تطعيم وشهادات كورونا بالجزيرة





في تطور لافت طبق أمس ادارة القومسيون الطبي بولاية الجزيرة رسوم على لقاحات وتطعيم شهادة كوفيد ١٩ والتي كانت تقدم للمواطنين مجانا حيث ألزمهم القومسيون الطبي بدفع مبلغ ٢ الف جنيه بجانب ١٠ جنيهات دمغة ، وجاء قرار ادارة القومسيون الطبي بناء على قرار والي الولاية الجزيرة ومدير عام وزارة الصحة ، وأشارت إدارة القومسيون في نص القرار الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه الى ان عملية دفع الرسوم المقررة ستتم عند الاستلام او التسليم اعتبارا من يوم امس.

وفي الاثناء رصدت متابعات (الجريدة) ظهور حالات تذمر وسخط وسط المواطنين لبطء عمليات تسليمهم الشهادات بالقومسيون الطبي نتيجة رداءة الشبكة بسبب الرسوم التي تم فرضها بصورة مفاجئة.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة