مصر.. صور تثير الجدل لشباب عراة في حفل زفاف والأمن يتحرك





ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 متهمين في حفل زفاف بقنا، لإشعالهم النيران وسط حفل الزفاف، وخلع ملابسهم والرقص عراة.

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حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة تداول صور على فيس بوك تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء، والرقص عراة وإشعال النيران أثناء الاحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا.

بالفحص أمكن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك خلال الاحتفال بمراسم نقل عفش شقيق اثنين منهم وشقيقة الاثنين الآخرين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول بعض الصور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء وإشعال النيران خلال الاحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا.

روسيا اليوم