المنتخب الوطني يتأهب لنزال غينيا .. وفيللود يتحدث بثقة





يضع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم لمساته النهائية لمباراته غداً أمام غينيا كوناكري في تصفيات المرحلة الثانية كأس العالم 2022 التي ستقام بقطر، وكان المنتخب قد عقد أمس مرانه الأساسي تحت إشراف مدربه فيللود هيوبرت، وسيخوض صقور الجديان تحديات صعبة في المرحلة المقبلة، وسيكون المنتخب على موعد مع مباراة ثانية أمام غينيا كوناكري بأغادير المغربية بعد 72 ساعة فقط من مباراة الغد.

ووصف فيللود هيوبرت المباراة بالصعبة، مبيناً أنهم يقاتلون بفرص ضعيفة بعد أن تعرضوا لخسارتين متتاليتين، وكشف فيللود أنهم يرغبون في تحقيق فوز مزدوج بإنعاش حظوظهم من جديد عبر الفوز في المباراتين، وتحسين التصنيف الدولي للمنتخب، وأبدى الفرنسي ثقة كبيرة في اللاعبين، مؤكدًا أنهم يرغبون في كتابة تأريخ جديد، وتحقيق إنجاز يضاف إلى مسيرتهم، معتبرًا أن عودة بعض اللاعبين ستشكل دعماً حقيقياً للمنتخب، مشدداً على مضاعفة المجهود، وتقديم أفضل مستوى.

الغربال على موعد مع رقم جديد، بمعدل تهديفي مميز للغاية، يدخل مهاجم المنتخب محمد عبد الرحمن المباراة غداً أمام غينيا كوناكري، وفي 13 مباراة رسمية وودية سجل الغربال 13 هدفاً بمعدل هدف في كل مباراة لينافس على جائزة هدافي العالم بعد أن نال مع فريقه 29 هدفاً في مسابقة الدوري الممتاز، وسيجد الغربال دعماً حقيقياً في المقدمة الهجومية بعد عودة سيف تيري وأحمد حامد التش في صناعة اللعب.

صحيفة اليوم التالي