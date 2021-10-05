خطوة جديدة لـ”نواب اتحاد الكرة” بشأن نادي المريخ





كشفت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، عن أنّ نواب اتحاد كرة القدم السوداني يعتزمون لقاء وزير الشباب والرياضة بالخرطوم يوسف الضي، الأربعاء.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ الخطوة تجئ من أجل إخطار وزير الشباب والرياضة بانتهاء أزمة نادي المريخ بعد تنفيذ خارطة الطريق التي طالب بها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاجتماع سيضم النائب الأوّل عامر عبد الرحمن، نصر الدين حميدتي، محمد جلال، وعدد من الأعضاء.

وفي الرابع من سبتمبر المنصرم، انتخبت الجمعية العمومية لنادي المريخ مجلس إدارة جديدة بقيادة حازم مصطفى.

باج نيوز