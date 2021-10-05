وجدي صالح: سمعنا القرارات من وسائل الإعلام قبل ان نتسلمها





قال عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح فى مؤتمرصحفي للجنة الثلاثاء أن نائب رئيس القضاء لم يرفض تنفيذ قرار اللجنة وإن القضاء الذين تمت إنهاء خدماتهم غادرو بالفعل مواقعهم وأضاف وجدي هناك من يسعون لجر اللجنة لمعركة مع السلطة القضائية واكدصالج أن مشكلة اللجنة الأساسية مع فلول النظام البائد الموجودين بالمؤسسات وأشار إلى أن هناك عسكريين ومدنين ضد لجنة التفكيك وآخرين معها وأكد وجدي صالح أن اللجنة تسلمت أحد عشر قراراً من الدائرة القانونية الثلاثاء رغم أنها وصلت للإعلام قبل اللجنة .

الخرظوم ( كوش نيوز)