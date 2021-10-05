خبير يتوقع ظهور منافس عالمي لشبكة فيسبوك قريبا بعد الانهيار الشامل الأخير





توقع المدير الفنلندي المعتمد في مجال أمن المعلومات، يوكا كاركاينن، سرعة ظهور بدائل ومنافسين لمواقع التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا.

هلسنكي – سبوتنيك. وقال كاركاينن، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” إن “المشاكل الناشئة في شبكات التواصل الاجتماعي الدولية العالمية قد تؤدي إلى سرعة ظهور بدائل ومنافسين لها”.

انقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب

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فيسبوك تكشف الأسباب الحقيقية التي تسببت في العطل

وأوضح الخبير بأن: “أفكار إنشاء شبكة اجتماعية دولية عالمية، بديلة لفيسبوك، تحوم منذ وقت طويل. ولن أتفاجأ على الإطلاق إذا أدت المشاكل الناشئة إلى ظهورها على وجه السرعة. أنا شخصيًا، أود الانتقال إلى منافس، ولكن البديل غير موجود”.

ولا يعتبر الخبير شبكات التواصل الاجتماعي العاملة بالفعل في بعض البلدان بديلةً للشبكات الأمريكية.

ولفت إلى أن “تأثير شبكة التواصل الاجتماعي يكمن في الجمهور أنفسهم: نحن نستخدم الخدمات التي يستخدمها الآخرون. نحن نستفيد من دائرة التعامل الاجتماعي الخاصة بنا. ولهذا السبب من الصعب جدًا التخلي عن فيسبوك، أما شبكات التواصل الاجتماعي الصينية والروسية فهي ليست عالمية”.

وأشار الخبير إلى أنه “نظرًا لحجم شبكة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، فمن المدهش مدى ندرة تعرضها لمشاكل أو أخطاء تقنية”.

وتعرضت مساء أمس الإثنين شبكات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب” وعدد من التطبيقات الأخرى المملوكة للشركة إلى عطل عالمي استمر مدة سبع ساعات تقريبًا. وكان السبب، وفقًا للبيانات الأولية، أخطاء في تحديث البرمجة.

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