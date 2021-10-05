تيلغرام يستقبل 50 مليون مستخدم جديد خلال ساعات قليلة





قال رئيس خدمة التحليل في شركة تيلغرام (TGStat)، يوري كيزكين، إن تطبيق التواصل الاجتماعي “تيلغرام” استقبل حوالي 50 مليون مستخدم خلال ساعات قليلة بسبب العطل العالمي في شبكة “فيسبوك”.

وقال كيزكين: “أكثر من 50 مليون مستخدم جديد قد سجلوا في تيلغرام خلال الساعات القليلة الماضية”.

وجاءت تصريحات رئيس خدمة التحليل “تيلغرام” في مقابلة أجراها مع “RT” (روسيا اليوم) الروسية، على خلفية المشكلة التي عصفت بشبكات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتسآب”.

يذكر، أن عددا كبيرا من المستخدمين انتقل إلى تطبيقات منافسة أخرى في العالم الافتراضي، مثل “تويتر” و”تيك توك” و”تيلغرام”، أمس الاثنين، على خلفية المشكلة.

وقال عدد من موظفي “فيسبوك”، طلبوا عدم نشر أسمائهم، في تصريحات لوكالة “رويترز” إنهم “يعتقدون أن العطل نجم عن خطأ داخلي” يتعلق بكيفية “توجيه حركة المرور على الإنترنت إلى أنظمة الشركة”.

ولم يستطع مستخدمو شركة “فيسبوك” البالغ عددهم حوالي 3.5 مليار شخص الدخول إلى تطبيقات الشركة في وسائل التواصل الاجتماعي والتراسل مثل “واتساب” و”إنستغرام” و”ماسنجر”، حيث اعتبر خبراء أن هذه المشكلة هي أكبر عطل في تاريخ الشركة حتى اليوم.

الجدير بالذكر أن تطبيق “تليغرام” أو “تيليجرام” (Telegram) يشتهر بالعديد من الميزات الفريدة التي يفتقدها الكثير من المستخدمين في تطبيقات المراسلة الأخرى.، حيث قدم أول خدمة لإمكانية تغيير رقم الهاتف من دون خسارة البيانات، بالإضافة إلى خدمة تخصيص مظهر التطبيق وخدمة استخدام البوتات الألية الخدمية، بالإضافة إلى أهم ميزة وهي الأمان الكبير المتخصص.

سبوتنيك