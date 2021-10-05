قبل مواجهة ريفرز .. الهلال يعلن إقامة معسكر في القاهرة





أعلن مجلس إدارة نادي الهلال مغادرة بعثة فريق الكرة إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء بعد غدٍ الخميس.

و أوضح المكتب الإعلامي للنادي في تعميم أن ذلك يأتي لإقامة معسكر إعدادي قصير، قبل التوجه إلى نيجيريا لمواجهة “ريفرز النيجيري” في السابع عشر من الشهر الجاري، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

و أشار المكتب إلى البعثة ستغادر برئاسة نزار عوض مالك ؛ عضو لجنة التطبيع ، مضيفاً أن النادي أكمل كافة الترتيبات المتعلقة بالمغادرة و الإقامة بالقاهرة.

فيما منح الطاقم الفني الفريق راحة عن التدريبات ليوم غدٍ “الأربعاء” حيث سيخضع أعضاء البعثة إلى فحص كورونا مساء الغد بفندق النادي.

باج نيوز