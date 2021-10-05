مجلس البِجا يسمح بعبور (62) حاوية أدوية للخُرطوم





كشفت مُدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع ولاية البحر الأحمر د. رباب خضر عن سماح المجلس الأعلى لنظارات البجا والعُموديات المُستقلة بعبور 62 حاوية تحتوي على أدوية ومحاليل وريدية من الولاية للخرطوم. وقالت رباب إنّ السّماح تمّ بالتنسيق مع أمين أمانة حكومة الولاية عبد الله شِنقراي وبحضور كل من مُدير الميناء الجنوبي، ومُدير المجلس القومي للأدوية والسُّموم، ومُدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومُمثل مكتب التخليص، ومُمثلين لمجلس نظارات البجا برئاسه مُقرِّر المجلس، ونوّهت رباب إلى تواجد أعداد كبيرة من حاويات الأدوية بالميناء، لافتة إلى جاهزية 62 حاوية منها فقط ويُمكن ترحيلها، مُشيرة إلى استمرار عملية ترحيل الأدوية للعاصمة بعد اكتمال الإجراءات الإدارية لها بالميناء. وأكّد عُضو المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة حامد أُونور وفق صحيفة (السُّوداني), سماحهم بعبور 62 حاوية للأدوية الى الخرطوم يأتي في إطار الحالات الإنسانية، وأوضح أُونور أنّ المجلس قبل إغلاق الولاية أوصى المُحتجين بالسَّماح بعبور حاويات الأدوية وعربات الإسعاف ومركبات المُنظّمات الدولية، وأكّد مرور عدد كبير من حاويات الأدوية وأسطوانات الأوكسجين وغيرها من الاحتياجات الطبية منذ بداية الإغلاق، مُنوهاً إلى تشديد الرقابة على مواد البِناء والسلع الغذائية والاستهلاكية ومنعها من العبور إلى حين تنفيذ مَطالبهم.

الخرطوم ( كوش نيوز)