صورة مثيرة لـ”كهل سوداني” بالخرطوم تثير الدهشة على منصات التواصل الاجتماعي





أثارت صورة متداولة لـ”كهل سوداني” بالخرطوم، ظهر فيها يحمل سلاحاً نارياً، أثناء تنقله، الدهشة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت بعض الصفحات أن الصورة لمُسِن سوداني، يحمل سلاحه معه أثناء ذهابه لأداء الصلوات بالمسجد، متأثراً بالهاجس الأمني الذي تعيشه العاصمة السودانية الخرطوم.

وعلق الداعية الاسلامي “محمد هاشم الحكيم” على الصورة بقوله: ( يقولون عمك ده من سكان جبرة رايح صلاة الظهر) مضيفاً جبرة احد ارقى احياء جنوب الخرطوم، نهضة وتكاتف اجتماعي ونهضة اقتصادية والتحية لسكانها.

الخرطوم (كوش نيوز)