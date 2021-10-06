مساعٍ لزيادة فترة برنامج (ثمرات) لعامين





أعلن مدير برنامج الدعم المالي المباشر (ثمرات) معتصم أحمد صالح، عن مساعٍ لزيادة فترة البرنامج لعامين وإدخال البريد ضمن وسائل دفع الأموال للمواطنين.

وتُنفذ الحكومة الانتقالية، برنامج دعم مالي مباشر، بمنح كل أسرة مكونة من (6) أفراد ما يُعادل (30) دولاراً، بدعم من شركاء السودان الدوليين.

وقال معتصم أحمد صالح بحسب منصة الناطق الرسمي اليوم، إن هنالك مساعٍ لاستمرار برنامج (ثمرات) في دفع المبالغ المالية إلى المواطنين من عام إلى عامين.

وأشار إلى أن البرنامج بصدد تقييد وسائل الدفع؛ حيث يتم تحديد بنوك هي (الخرطوم، وأم درمان الوطني، وفيصل، والإدخار، والأسرة) إضافة إلى شركتي ( أم تي إن وسوداني للاتصالات).

وأعلن صالح عن إتجاه البرنامج لإدخال البريد كوسيلة دفع، وأوضح أنهم يدرسون إصدار بطاقات مصرفية (كاش كارد) لدفع الكهرباء وفواتير مختلفة واستخدامها للشراء من المحال التجارية.

وقال إن مشرفي برنامج (ثمرات) يعملون لحل إشكاليات الفئات الضعيفة كالأطفال فاقدي السند، عبر وسائل حكومية عديدة من بينها الاتصال بالسجل المدني.

وتعمل الحكومة على إدخال (28) مليون سوداني في برنامج الدعم المالي المباشر، الذي إتخذته بديلاً للدعم السلعي، الذي رفعته عن الوقود وبصورة جزئية عن الخبز والكهرباء.

صحيفة الصيحة