مجلس الوزراء يجيز تعديلات قوانين للإعفاء من الجمارك وتخفيض الضريبة





أجاز مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري برئاسة د. عبد الله حمدوك الثلاثاء، مشروع تعديلات على عدد من القوانين لتتواءم مع توجه الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية في عدة مجالات بإعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك وتخفيض ضريبة القيمة المضافة. والتزاماً بالتوجيهات الصادرة عقب زيارة رئيس الوزراء لمحطة قري للتوليد الحراري في أغسطس الماضي بالتوجه ناحية الطاقات البديلة والمتجددة، وتشجيع الزراعة، تم أيضاً إعفاء منظومة الطاقة الشمسية من ألواح ومحولات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. والقوانين هي “قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل لسنة 2021م، قانون ضريبة الرسم الإضافي لسنة 1998م تعديل لسنة 2021م وقانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001م تعديل لسنة 2021م”.

الخرطوم ( كوش نيوز)