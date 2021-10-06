بعد أن عضلها أخوها 57 عاماً.. محكمة بمكة تصدر حكماً بنقل ولاية امرأة لتزويجها





أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، حكماً بنقل ولاية امرأة إلى المحاكم الشرعية لتزويجها، بعد أن منعها أحد إخوانها طيلة 57 عاماً من الزواج.

وأوضحت المحكمة، وفقاً لـ”سبق”، أنها قررت نقل ولاية السيدة من الولي إلى المحاكم الشرعية؛ بعد ثبوت امتناع شقيقها عن تزويجها، بدون سبب مقنع، على مدار السنوات الماضية.

من جانبها، أكدت المحامية أسماء الزهراني وكيلة المرأة، أن العضل أمر محرم شرعاً، ويجوز للمحكمة أن تسقط الولاية وتتولى تزويج المرأة للخاطب الكفء، إذا تعرضت للعضل بدون وجه حق.

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