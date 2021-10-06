المغرب تستضيف غينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم والسودان تستدرج غينيا





تنطلق منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الأربعاء ، بمواجهتين فى المجموعة التاسعة ، حيث يستضيف السودان نظيره منتخب غينيا، فيما تستقبل المغرب منافساتها غينيا بيساو، على ملعب ستاد مولاي عبد الله.

ويفتتح المغرب الجولة الثالثة من التصفيات باستضافة غينيا بيساو مساء الأربعاء في العاصمة الرباط، فيما يلعب قبلها بثلاث ساعات في مدينة مراكش المغربية السودان مع غينيا ضمن المجموعة ذاتها، وذلك لاختيار السودان الذي لا يتوفر بدوره على ملاعب مطابقة للمعايير الدولية، المغرب أرضا بيتية بعدما رفضت مصر ذلك.

ويلتقي منتخب المغرب مع خصمه منتخب غينيا بيساو فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء ، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، ويرفع أسود الأطلس شعار الفوز في المواجهة الهامة ضمان استمرارية منافستهم للصعود إلى تصفيات كأس العالم، فعلى الرغم من أن المنتخب المغربي ليس في أحسن أحواله إلا أن المنتخب الوطني يسعى جاهداً لتحقيق الفوز والتغلب على خصمه.

ويخوض المغرب 3 مباريات على أرضه، بينها اثنتان تعتبران اعتبارية لغينيا بيساو وغينيا كون الأولى لا تتوفر على ملعب مطابق للمعايير الدولية فاضطرت إلى اختيار المغرب كونها ستواجهه مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة، فيما حرمت الظروف السياسية في البلاد غينيا من اللعب على أرضها بقرار من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) كونها غير آمنة.

ويدرك المغرب جيدا أهمية النقاط التسع في مبارياته الثلاث على أرضه لأن حسمها سيضعه على مشارف الدور النهائي.

وأكد المدير الفني لمنتخب المغرب وحيد خليلهودزيتش استعداد لاعبيه لهذه المواجهة، مشير أن اللاعبين سيبذلون جهودهم من أجل تحقيق الفوز.

وقال مدربه البوسني-الفرنسي وحيد خاليلودزيتش “سنخوض 3 مباريات في المغرب، لذلك نحن مطالبون بالفوز بها نظرا لأهميتها وحاجتنا لتسجيل الانتصارات، لأني أعرف مطلب الجماهير”.

وأضاف “3 مباريات في عقر دارنا تعني 3 انتصارات إن تحققت، سيكون أمرا جيدا إن سنحت لنا الفرصة لتحقيق ذلك”، مشيرا إلى أن “الضغط موجود دائما، لكن لم يسبق لي أن خضت مع أي منتخب 3 مباريات دولية داخل القواعد، لكن علينا أن نكون أقوياء ونستعد ذهنيا”.

ويحتل المغرب المركز الثاني في المجموعة التاسعة بفارق نقطة واحدة خلف غينيا بيساو.

ويتأهل إلى الدور الحاسم الذي يحدد هوية ممثلي القارة السمراء الخمسة في النهائيات بموجب مباراتي ذهاب وإياب، أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر.

فيما قال باكيرو كاندي، مدرب منتخب غينيا بيساو، إن لاعبيه “متحمسون” لملاقاة المنتخب الوطني المغربي، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة منتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022”.

ويلتقي “أسود الأطلس” بمنتخب غينيا بيساو ذهابًا على أرضية ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط، الأربعاء ، قبل أن يتقابلا في مباراة الإياب، السبت المقبل ، على أرضية ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

وصرح باكيرو بعد إعلانه عن القائمة المستدعاة لمباراتي المغرب: “نحن متحمسون، ونسعى لمواصلة التقدّم في التصفيات، وسنلعب أمام منتخب كبير وهذا يزيد من حماسنا”.

وأتم حديثه قائلًا: “نحن نشارك في مسابقة يسعى الجميع لبلوغها وهي المونديال. إنه حلم الجميع”.

وفى السادسة مساء اليوم الاربعاء يسعى منتخب السودان إلى إحياء آماله من جديد في التأهل إلى مونديال قطر بعد خسارته في أول جولتين من عمر هذه المرحلة من التصفيات، على أن تكون الفرصة سانحة أمامه على أرضية ملعب مراكش على الأراضي المغربية عندما يواجه ضيفه منتخب غينيا.

ويستضيف السودان غينيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويدخل منتخب السودان مباراته أمام ضيفه منتخب غينيا، بعدما نجح في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 خاضها في الفترة الماضية على كافة المستويات الرسمية والودية، وفي مقابل ذلك تعرض منتخب السودان إلى الخسارة في أربع مباريات أخرى.

فيما يدخل منتخب غينيا مباراته أمام مضيفه منتخب السودان، بعدما نجح في تحقيق الانتصار في مباراتين من أصل آخر 5 خاضها في الفترة الماضية على كافة المستويات الرسمية والودية، وفي مقابل ذلك تعرض منتخب غينيا إلى الخسارة في مباراة واحدة غير، وسقط في فخ التعادل في مباراتين.

ويحتل غينا بيساو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط جمعهم من مبارايتن فيما تاتى المغرب وصيفا ب 3 نقاط من مباراة واحدة ، وغينيا ثالثا بنقطة واحد والسودن يتذيل المجموعة بلا نقاط.

صحيفة اليوم السابع