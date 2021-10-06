السفارة الأمريكية: فيلتمان بحث التوافق حول موعد نقل رئاسة السيادة للمدنيين





أصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم أمس بياناً حول زيارة المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، للبلاد .

وقالت السفارة الأمريكية في بيان أمس إن زيارة فيلتمان لتشجيع كل من مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير وأصحاب المصلحة الآخرين على تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة التاريخية، لتجنب سياسة الوقوع من الهاوية والاتهامات المتبادلة، وطمأنة الشعب السوداني بأن تطلعات الثورة ستتحقق، وإحراز تقدم سريع بشأن المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري، التي من شأنها يتم تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية.

بجانب إحراز تقدم سريع بشأن المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري، ومن ضمن هذه المعايير التوصل إلى توافق حول موعد نقل رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني، وبدء عملية شاملة لتطوير رؤية جديدة للأمن القومي السوداني، لتوجيه أجندة إصلاح قطاع الأمن تحت سلطة مدنية.

صحيفة السوداني