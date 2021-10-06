اتفاق بين الحكومة والثورية على إخلاء الخرطوم من القوات غير النظامية





عقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا للسلام اجتماعاً بقيادة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحضور قيادات بالجيش، والدعم السريع، وشركاء العملية السلمية بالجبهة الثورية.

وقال رئيس حركة تحرير السودان؛ مني أركو مناوي، إن اجتماعاً خاصاً بالترتيبات الأمنية اتفق على إخلاء الخرطوم من القوات غير النظامية.

وقال مناوي في تصريح لـ(دارفور24) إن الاجتماع أيضاً شدد على تشكيل القوات المشتركة في دارفور فوراً.

صحيفة السوداني