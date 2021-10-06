الطيران المدني السوداني يستعين بشركة أجنبية لتنفيذ مشروع (السماوات العلا)





كشف مصدر مسؤول في سلطة الطيران المدني السودانية عن بدء محادثات مكثفة مع وفد من شركة (تالفس) الأسترالية لتحديث منظومة الرادارات في مطارات السودان وتجديد شبكة المعينات الملاحية بتكلفة تصل قرابة 20 مليون يورو.

وقال المصدر بحسب “سودان تربيون ” إن وفدا رفيعا من الشركة الأسترالية وصل البلاد منذ نحو ثلاثة أيام وانخرط في محادثات مع السلطة حول إنفاذ مشروع الرادارات الحديثة والتي تعرف بـ “السماوات العلا” وتجديد شبكة المعينات الملاحية.

وتأتي زيارة الوفد في إطار ما تم من تفاهمات خلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو الماضي لتشجيع الاستثمار في السودان.

وأضاف المسؤول أن إجمالي تكلفة تلك المشروعات تناهز الـ 20 مليون يورو تمول ذاتيا من موارد الطيران المدني.

وتلزم منظمة الطيران العالمية الجهات المعنية بالطيران المدني في العديد من الدول بتحديث البني التحتية للمطارات لتحقيق أقصى معايير السلامة.

وأشار إلى أن فريق الشركة يواصل اجتماعاته وبحثه ميدانيا خلال الأيام المقبلة.

صحيفة الصيحة