الحرية والتغيير: تراشق العسكريين والمدنيين يُعطِّل تقرير لجنة المجلس التشريعي





أعلن عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير معتز صالح، الاستمرار في توسعة المجلس لإعلان الهياكل. وأوضح صالح أمس، أنّ المجلس في انتظار تقرير لجنة المجلس التشريعي للفصل في بعض القضايا، منها الطعون واكتمال نسب التمثيل، بجانب مُناقشة أمر الولايات التي بها بعض المُشكلات والتوصُّل لحلٍّ بشأنها. وأرجع معتز بحسب صحيفة الصيحة، عدم تقديم تقرير اللجنة لعدم اجتماعها لأكثر من أسبوعين بسبب التراشق الأخير بين الشقين المدني والعسكري. ونَوّه إلى أنّ التوترات الأخيرة أوقفت التفاهُمات التي كانت جارية مع الشق العسكري بشأن معايير الاختيار والتمثيل، بجانب النقاش معه في التنازُل عن بعض المقاعد لزيادة فُرص المشاركة، وأوضح أن الجبهة الثورية قوائمها جاهزة.

الخرطوم (كوش نيوز)