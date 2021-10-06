السودان يعلن وصول أولى الشحنات من لقاح كوفيد-19 فايزر





وصلت مساء يوم الأربعاء مطار الخرطوم الدولي أولى الشحنات من لقاح كوفيد-19- (فايزر) الأمريكي والمقدم من الولايات المتحدة الأمريكية عبر منصة الكوفاكس المقدرة بحوالي 499 ألف جرعة.

وحضر التسليم دكتورة يسرا محمد عثمان، وكيل وزارة الصحة الإتحادية ومن الجانب الأمريكي براين شوكان القائم بالأعمال الأمريكي في السودان وممثلة اليونسيف.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان إن ضمان بقاء الشعب السوداني بصحة جيدة أمر بالغ الأهمية من خلال شراكتنا مع وزارة الصحة الإتحادية في الحكومة السودانية واليونيسيف بالعمل على السيطرة على الجائحة وإبطاء ظهور متغيرات جديدة.

وقالت وكيل وزارة الصحة الإتحادية د. يسرا محمد عثمان إن اللقاح يعد ذا خصوصية بإحتياجه لسلسة تبريد عالية، وأن الوزارة عملت على إستجلاب سسلسة تبريد تم تركيبها بالمستودع المركزي للقاحات ببرنامج التحصين الموسع.

وأشارت أن لقاح فايزر يعمل على تقليل خطر الإصابة خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة مبينة أن اللقاح سيكون مُتاحاً من خلال مراكز الصحة الأولية بالعاصمة والولايات.

من جانبها قالت ممثلة اليونيسف ماري لويس أغلتون إن المنظمة تعمل بشكل كبير مع وزارة الصحة الإتحادية ومنصة الكوفاكس بتركيب وتأهيل السلاسل الفائقة التبريد بشكل صحيح، مضيفةً أنه قد تم اختبار هذه الوحدات الخمس في الإسبوع الأخير لشهر سبتمبر بشكل ناجح قبل التشغيل من قبل الخبراء.

الخرطوم 6-10-2021 (سونا)