بالصور.. بائع “سعوط” بحي جبرة بالخرطوم ينال شهرة عالمية مستفيداً من الاشتباكات مع الخلايا الإرهابية





أثار بائع “تُمباك” الدهشة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بظهوره وهو يمارس عمله في تعبئة وبيع أكياس “العماري” للزبائن عند محازاة طوق أمني أثناء اشتباك القوات الأمنية السودانية مع خلايا إرهابية بضاحية جبرة بالخرطوم. و كتبت صفحات على فيسبوك ” شهرة عالمية نالها صاحب طبلية بمنطقة جبرة جنوبي الخرطوم، حيث واصل (ود مجوك للعماري الممتاز) خدماته في بيع التبغ او ما يعرف بـ”التمباك”رغم احتدام الاشتباك مع الارهابيين المتواجدين بالمنطقة. هذا و قد نقلت عدسات الكاميرا لقنوات عالمية شهيرة طبلية ودمجوك للعماري، ليصبح من اشهر محلات بيع العماري الممتاز بالسودان. وأثار المشهد دهشة وتندر مستخدمي منصات التواصل وجاءت التعليقات “خلية إرهابية ورصاص وطوق أمني حول المكان، لسان حال ود مجوك للعماري الممتاز انتو اشتغلو شغلكم ونحنا بنشتغل شغلنا” . و علق آخر ” ودمجوك اخذ سفه واتفرج بمزاج”، فيما استنكر البعض عدم اللامبالاة من قبل المواطنيين والتحوط بالابتعاد أثناء المداهمات الأمنية التي تعتبر ساحة معركة قابلة لإلحاق الضرر البشري والمادي في مساحة الاشتباكات”.



الخرطوم (كوش نيوز)