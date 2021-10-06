ما هي مخرجات اجتماع”الضي” و”اتحاد الكرة” بشأن قضية نادي المريخ؟





حصل”باج نيوز” على تفاصيل جديدة بشأن اجتماع وزير الشباب والرياضة يوسف الضي مع وفدٍ من اتحاد كرة القدم.

وكشف اتحاد الكرة لوزير الشباب والرياضة يوسف الضي، عن أنّ مجلس المريخ الجديد المنتخب بقيادة حازم مصطفى هو الشرعي، ويحق له تسيير الأمور في النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأخطر نواب اتحاد كرة القدم، الوزير يوسف الضي، بكل التفاصيل الخاصة لقضية نادي المريخ.

وأشاروا خلال حديثهم بحسب ما علم”باج نيوز”، إلى أنّ كلّ الإجراءات التي تمّت من جانب اتحاد الكرة كانت سليمة للحدّ البعيد، وأشرف عليها المجلس، بقيادة كمال شداد.

وطالب النواب الوزارة باتّخاذ خطوة جادة من أجلّ تسليم الاستاد ومقار النادي لمجلس المريخ الجديد بقيادة حازم مصطفى من أجل البدء في تجهيز الملعب لمباريات الفريق.

وأكّد نواب اتحاد كرة القدم أنّه لا يوجد أيّ سببٍ يؤدّي إلى تدّخل الوزارة لإلغاء قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة، لجهة أنّ الأخير تلغى قرارته من قبل محكمة كاس.

وكان وفد اتحاد الكرة بقيادة عامر عبد الرحمن، قد سلّم وزير الشباب والرياضة جميع المستندات الخاصة بقضية نادي المريخ.

وفي الرابع من سبتمبر المنصرم، أجرى نادي المريخ جمعية عمومية انتخابية، أسفرت عن تولي حازم مصطفى رئاسة النادي في المرحلة المقبلة.

باج نيوز