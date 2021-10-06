المنتخب الوطني يتعادل مع نظيره الغيني





تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع منتخب غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق.

جاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم في المغرب ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

و تقدم المنتخب الغيني في النتيجة بهدف في الدقيقة (55) من اللقاء قبل أن يدرك اللاعب سيف تيري التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة (71).

و بالنتيجة يضع المنتخب أول نقطة في رصيده بعد خسارته أمام غينيا بيساو و المغرب في الجولتين الثانية و الأولى من التصفيات ، بينما رفع المنتخب الغيني رصيده إلى نقطتين.

باج نيوز