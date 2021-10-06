حميدتي: الشهيد الشامي ضحى من أجلنا وسنتكفل برعاية أسرته





سجّل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” زيارة إلى أسرة شهيد القوات الخاصة بالقوات المسلحة في أحداث التصدي لخلية إرهابية بحي جبرة اليومين الماضيين.

وقدم حميدتي التعازي لأسرة الشهيد، وترّحم على شهداء البلاد والثورة من العسكريين والمدنيين.

وقال حميدتي “الشهيد الشامي ضحى من أجلنا.. لازم نضحي من أجله ونخلفه في أهله ونقيف معاهم”. وأضاف “نحن جئنا لنعزي أهل الفقيد ونتعرف عليهم”.

وتعهّد النائب الأول بكفالة ورعاية أبناء الشهيد الشامي وتعليمهم، وقال إنه سيتابع تخصيص منزل لأسرة الشهيد، فيما أكد على التشاور مع أهل الشهيد لمناقشة مشروع ووسيلة عيش تساعد أسرة الشهيد.

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