قيادي بالحرية والتغيير: الوثيقة الدستورية في خطر





وصف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، شمس الدين ضو البيت، أداء الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بالضعيف خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنه لم يقم بالدور المطلوب منه في ظل غياب المجلس التشريعي.

وقال ضو البيت لـ(السوداني) إن هناك عدة مشروعات قوانين تمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء، بيد أنها تعرضت للتعطيل أو لم تصل الاجتماع المشترك؛ لسبب ما، ولم تتم إجازتها بالصورة النهائية ليتم تطبيقها.

وأضاف: “الأهم من تعليق اجتماعات مجلس السيادة هو ما اتضح بعد ذلك من حجم الخلاف والتوتر بين المكونين العسكري والمدني”.

وتابع: “من الواضح أن الناتج من هذه الاجتماعات كان ضعيفاً في جانب تنفيذ استحقاقات المرحلة، وهذا يشكل علامة خطر على الوثيقة الدستورية “.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني