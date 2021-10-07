عاجل وبالصورة.. مخابز سودانية تفاجئ المواطنين وتعلن عن أرتفاع جنوني في سعر (الرغيفة) 





فاجأت بعض المخابز السودانية اليوم المواطنين بتسعيرة جديدة في سعر الخبز وصلت إلى رقم كبير مقارنة بما كان يباع في السابق.

حيث أعلن مخبز سدرة اليوم الخميس في نشرة تم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتحصل عليها محرر موقع النيلين عن ارتفاع سعر الخبز التجاري ليصل سعر القطعة الواحدة (50) جنيه مقارنة بــ(20) جنيه و (25) جنيه في الأيام الماضية.

وبرر المدير العام في نشرته أن أسباب ارتفاع الخبز سببه قفل الميناء الرئيسي والطريق البري إضافة إلى الندرة وارتفاع أسعار الدقيق المفاجئ.

لكن إدارة مخابز سدرة عادت وتعهدت في خطابها الصادر اليوم بوعد قاطع بتخفيض الأسعار حال حدوث أي انفراج في الأزمة المعروفة للعملاء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين