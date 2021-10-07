ملعب كوبر ينقذ المريخ تحت أنظار الملك





وجد المريخ ضالته في ملعب كوبر بأرضيته الرائعة ليؤدي الفريق تدريباته هناك وسط اهتمام كبير، ويتأهب الأحمر لمباراة صعبة أمام زاناكو الزامبي سيخوضها في ظروف أفضل من سابقتها، بعد الاستقرار النسبي عقب تولي مجلس حازم مصطفى للمهمة، وإشرافه على الفريق، فيما سيحرص غارزيتو على تجهيز اللاعبين بشكل جيد. وبحسب صحيفة اليوم التالي، يحرص قائد المريخ السابق وأسطورته فيصل العجب على التواجد مع اللاعبين ودعمهم معنوياً ، إذ أن الملعب لا يبعد كثيراً عن منزله. عجب يحظى باهتمام كبير من أبناء كوبر، ويجلس ساعات مع عدد من الأصدقاء جوار ملعب كوبر الأنيق، كما يحرص على المشاركة في التدريبات التي تقام على ملعب فرعي جوار الاستاد، وحظي عجب باهتمام بالغ، إذ تصطف الجماهير بالمئات لمتابعة إبداعاته، وما يزال عجب محتفظاً بموهبته ومهاراته.

الخرطوم (كوش نيوز)