توضيحات من (ثمرات) بشأن دعم المواطنين





أكد مدير برنامج دعم الاسر السودانية “ثمرات” معتصم احمد صالح أن شركات الاتصالات والبنوك الحكومية والتجارية تعمل فى تناسق مع البرنامج لتوصيل الدعم للمواطنين، ونفى ما تم تداوله بأن برنامج ثمرات قد حدد بعض البنوك وشركات الإتصالات دون غيرها كمقدمي خدمات مالية لتحويل دعم برنامج ثمرات للمواطنين. و أكدت إدارة برنامج ثمرات في بيان صحفي اليوم أن الخبر غير صحيح، ولم تتم افادة أي جهة إعلامية بماورد في الخبر كما يؤكد البرنامج أن شركات الإتصالات(Zain , Sudani, MTN ) والبنوك الحكومية والتجارية جميعها تعمل في تناسق مع البرنامج لتوصيل الدعم للمواطنين. وقال ” يلزم برنامج ثمرات جميع مقدمي الخدمات المالية بالتقيد بالاتفاقيات المبرمة مع البرنامج والجدول الزمني لتوصيل الدعم الشهري للمواطنين دون أي تأخير ، كما يؤكد البرنامج أن الإجراءات الأخيرة تأتي ضمن خطة البرنامج ، لتسريع عمليات التحويلات المالية”. وأضاف وفق صحيفة الصيحة “يأمل البرنامج في تفاعل جميع شركاء البرنامج مع خطط ثمرات للإلتزام بالدفع للموطنين دون أي معيقات”. يذكر أن برنامج ثمرات كان قد عقد عدة تفاهمات مع البنوك الحكومية والتجارية وشركات الإتصالات لتوسيع مواعين الدفع لتشمل كل المناطق التي أكملت عمليات التسجيل في البرنامج ، إضافة إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة وإستحداث طرق دفع إلكترونية جديدة لمواكبة متطلبات البرنامج وذلك بهدف تسهيل عملية حصول المواطنين على دعم ثمرات بجانب ذلك عقد برنامج ثمرات إتفاقاً مع إدارة السجل المدني بوزارة الداخلية لإستخراج الأرقام الوطنية للمواطنين كافة والمواطنين بالمناطق النائية التي لاتتوفر فيها مجمعات السجل المدني على وجه الخصوص ، وذلك عن طريق توفير البرنامج لعدد 150 وحدة إستخراج للرقم الوطني متجولة تجوب كل ولايات السودان لتغطية كافة المناطق لاستخراج عدد 10 مليون رقم وطني بنهاية العام الحالي.

الخرطوم كوش نيوز