في اجتماع طارئ .. مجلس الهلال يقرر إقامة مباراة الإياب أمام ريفرز النيجيري في مصر





أعلن مجلس إدارة نادي الهلال إقامة مباراة فريق الكرة أمام ريفرز النيجيري في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا بجمهورية مصر العربية.

و بحسب المركز الإعلامي للنادي فقد حدد المجلس في اجتماع طارئ برئاسة هشام السوباط اليوم “الخميس” ملعب السويس الرياضي لإقامة المباراة في الرابع و العشرين من الشهر الجاري.

و أكد المركز شروع النادي في الترتيبات المتعلقة بالمواجهة ، كما كلف عضو المجلس ؛ رامي كمال برئاسة بعثة الفريق التي ستتوجه إلى نيجريا لخوض مباراة الذهاب أمام ريفرز في السابع عشر من الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم استبعاده لملعب الهلال من استضافة مباراة الإياب أمام ريفرز.

الجدير بالذكر أن بعثة فريق الكرة ستغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة في السابعة من مساء اليوم لإقامة معسكر إعدادي قصير قبل التوجه إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز في السابع عشر من الشهر الجاري.

باج نيوز