حميدتي يُكرِّم معلمي (كنترول) الشهادة السودانية بمبلغ (100) ألف جنيه لكل معلم





قام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الخميس بتقديم منحة إكرامية لجميع المعلمين في (كنترول) الشهادة السودانية وعددهم 1440 معلماً تمثلت في مبلغ 100 ألف جنيه. واستقبل حميدتي، الخميس وفد (كنترول) الشهادة السودانية ممثلين لجميع الولايات. وجاءت زيارة وفد (كنترول) الشهادة السودانية، لتقديم الشكر للنائب الأول وتكريمه على جهوده الكبيرة التي تمثلت في دعم إسكان المعلمين، إضافة لتقديم مُساعدات عينية كبيرة سهّلت من مهمة المعلمين خلال تصحيح الشهادة السودانية للعام الحالي 2021م. وهنأ حميدتي, وفق صحيفة السوداني جميع المعلمين في السودان بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يُصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، مُشيداً بجهود المعلمين وصبرهم على العمل في ظروف صعبة, مؤكداً وقوفه ومساندته لكافة قضايا المعلمين في البلاد, لجهة أنّ المعلم يمثل روح الشعب السوداني، وقال إن الشعوب تنهض من خلال اهتمامها بعناصر التعليم المتمثلة في المعلم والمنهج والطالب إلى جانب البيئة التعليمية. من جانبه, أكد الأستاذ عبد المنعم الأمين أحمد، عضو ال (الكنترول), تقدير المعلمين للنائب الأول الذي تفقد المعلمين أثناء تصحيح الشهادة مقدماً لهم كل الدعم الذي يسهل القيام بمهامهم على أكمل وجه، مشيراً إلى توجيه النائب الأول بترحيل طلاب الشهادة السودانية في مناطق النزاعات إلى مراكز الامتحانات، وقال إنّ دقلو هو المسؤول الوحيد الذي زارهم مُتفقِّداً أحوالهم, مقدماً الدعم والمُساندة، وأكّد أنّ النائب قدم إكرامية لجميع المعلمين في (كنترول) الشهادة السودانية، مُعتبراً إكرامية النائب بمثابة فرحة لجميع أسر المعلمين.

الخرطوم ( كوش نيوز)