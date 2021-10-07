التعادل يحسم مباراة منتخبنا الوطني أمام غينيا





تعادل منتخب السودان مع نظيره الغيني بنتيجة (1-1)، على ملعب مراكش، في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم. تقدم منتخب غينيا عن طريق محمد بايو في الدقيقة 56، وأدرك البديل سيف تيري، التعادل للسودان في الدقيقة 72. وحصل منتخب السودان على أول نقطة في رصيده في ذيل الترتيب، مقابل نقطتين في رصيد غينيا في المركز الثالث. ولعب السودان وفق صحيفة السوداني بتوازن شديد وعدم اندفاع في مواجهة محترفي المنتخب الغيني، وحصل “صقور الجديان” على (4) ركلات ركنية، مقابل ركلتين للضيوف خلال الشوط الأول. بدأت محاولات السودان في الدقيقة 28 من ركلة ثابتة نفذها محمد عبد الرحمن، تصدى لها الحارس موسى كامارا. وفي الدقيقة 35 من كرة عكسها الظهير الأيمن أطهر الطاهر، قفز لها قلب الدفاع محمد علي كمارا، وحولها برأسه خارج الملعب. وفي الدقيقة 40، قاد محمد عبد الرحمن هجمة مرتدة وسدد كرة قوية مرت بجوار الزاوية العليا اليسرى. ومع بداية الشوط الثاني، قام مدرب السودان، هوبير فيلود، بسحب صلاح عادل وأحمد التش، ودخول أبو عاقلة عبد الله وسيف تيري. وفي الدقيقة 56، سجل منتخب غينيا، هدفه الأول عن طريق رأسية محمد بايو. وفي الدقيقة 65، راوغ سيف تيري وسدد كرة قوية تحولت إلى ركلة زاوية. وأدرك السودان، التعادل في الدقيقة 72، عن طريق كرة مررها سيف تيري لمحمد عبد الرحمن، الذي تبادل الكرة مع أطهر الطاهر، ثم أرسل عبد الرحمن، الكرة إلى تيري الذي توغل وسدد على يمين الحارس موسى كمارا. وبدا منتخب السودان خطيراً بعد دخول الجناح السريع ياسر مزمل ووالي الدين بوجبا في خط الوسط، لكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي.

الخرطوم ( كوش نيوز)