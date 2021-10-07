“عائشة الجبل” تكشف لأول مرة عن سبب تواجدها في “حي شعبي” بمصر أثناء شهر العسل أثار جدلاً كثيفاً





كشفت المطربة السودانية “عائشة الجبل” لأول مرة عن سبب تواجدها في حي شعبي، أثناء قضائها شهر العسل، بمصر أثار تنمراً واسعاً عليها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت ” الجبلية” في لقاء بقناة الهلال، ان ذهابها إلى حي البراجيل الشعبي، كان بدعوة مع زوجي، لتناول لحوم سودانية، وكنت اتوقعه عبارة عن منتجع داخل أكواخ او قطاطي، وفوجئت بأنه حي شعبي بسبب أول مرة لي اسافر إلى القاهرة.

وأضافت “الجبلية” في تحدٍ بأنها لو اتيحت لي الفرصة مرة ثانية للسفر إلى القاهرة سأذهب مرة أخرى إلى هذا الحي الشعبي، وسأنشر صوري على صفحتي، متسائلة: أين العيب في ذلك وأنا بصحبة زوجي.

وفي وقت سابق لفت اول ظهور للمطربة السودانية “عشة الجبل” عقب زفافها، بحي شعبي في القاهرة، أثناء قضاء شهر العسل، أنظار منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت “الجبلية” في صورة متداولة بجانب أحد المعجبين بحي “البراجيل” الشعبي شمالي الجيزة، الذي يشتهر باللحوم السودانية.

وأثار ظهور الجبلية بالحي، هجوما وتنمراً واسعاً عليها، خاصة من قبل المصريين الذين تهكموا على تواجد ما تُوصف بالنجومية في السودان، في هذا المكان، الذي يعج بزرائب الماشية.

الخرطوم (كوش نيوز)