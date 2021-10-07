مجلس الوزراء يوافق على مرتب المعلم في موازنة 2022 ويبلغ 210 الف جنيه





أكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ، موافقة مجلس الوزراء الاتحادي على التصور المرفوع من وزارة التربية حول هيكلة أجور المعلمين، وأنه سيتم تضمينه في موازنة العام 2022.

وقال (نحن موعودون على مستوى رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلس الوزراء بأن تصور زيادة الأجور سيتم العمل به في الموزانة الجديدة)، موضحاً أن التصور الذي وضعته وزارة التربية بمشاركة لجنة المعلمين اشتمل على واقع تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص ومتطلباتها البسيطة التي تتمثل في الصحة والتعليم والسكن، حيث وصل الأجر لهذه الأسرة إلى (210) آلاف جنيه.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على تصور الأجور المرفوع من قبل الوزارة، بل واعتمده كمرجع للجنة الأجور الخاصة بمراجعة الهيكل الراتبي لكل موظفي الدولة.

واعتبر أن الزيادات الأخيرة في رواتب المعلمين على الرغم من بساطتها تعد مكسبًا، لأن الزيادات تمت خارج الموازنة، فضلاً عن أن الزيادات في السابق كانت عبارة عن إضافة أرقام في الراتب، ولكن الآن دخلت علاوات ثابتة على الراتب.

وأضاف “لطالما نادينا بتحسين شروط الخدمة وليس زيادة الراتب”، مشيرًا إلى أن العلاوات قانونية ومعتبرة وتحفظ للمعلم في معاشه عند نهاية الخدمة.

وأشار إلى معالجة بعض التشوهات في موضوع معاش المعلمين، حيث كان المعلم عند نزوله المعاش بالدرجة الأولى يأخذ استحقاقات الدرجة الثالثة راتباً ووظيفة، وهذا ظلم وإجحاف بالمعلم، أما الآن فإن المعلم ينزل وفق الدرجة التي كان فيها.

ودعا المعلمين إلى تثمين الخطوة التي تمت وتقدير صعوبات المرحلة التي تمر بها البلاد من عدم الاستقرار السياسي ومهددات الفترة الانتقالية (كل هذه الأشياء تستوجب تثمين الخطوة التي تمت).

ووعد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بأنهم سيمضون في سبيل تحسين أوضاع المعلمين إلى الأفضل.

الخرطوم 7-10-2021م (سونا)